Максим Коваль вже працював з Сергієм Ребровим у київському "Динамо".

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Максим Коваль може продовжити свою кар'єру на Близькому Сході.

29-річний український голкіпер перебуває в статусі вільного агента після того, як він повідомив, що залишає "Аль-Фатех" з Саудівської Аравії.

"Дякую за 4 роки в Саудівській Аравії! Я знайшов тут багато друзів. Мені зараз важко писати. Я просто скажу, що люблю тебе і завжди буду нудьгувати!", - написав Коваль у своєму Instagram.

За інформацією Sport Arena, тепер Коваль може підсилити склад "Аль-Айна" українського тренера Сергія Реброва.

Українцю відомі вимоги Сергія Реброва, з яким він працював у київському "Динамо". Крім того, воротареві не буде потрібна додаткова адаптація завдяки досвіду виступів на Близькому Сході.

Додамо, що "Аль-Айн" зараз активно шукає посилення на воротарську позицію. Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб з ОАЕ виявляв інтерес до голкіпера "Шахтаря" Андрія П'ятова.

Варто відзначити, що Коваль свого часу вважався одним з найперспективніших воротарів Європи. У 20 років він коштував шість мільйонів євро за версією Transfermarkt. Потім, в кар'єрі молодого футболіста почався спад, за яким послідувала втрата впевненості в своїх діях в рамці і подальше забуття у другосортних чемпіонатах.

У Саудівській Аравії у воротаря за три сезони накопичилося 110 поєдинків, в яких пропустив 173 м'ячі. У 26 матчах йому вдалося зберегти свої ворота в недоторканності. Останнім європейським клубом Коваля був іспанський "Депортіво", за який він грав у 2018 році.

Максим Коваль: кар'єра