Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Максим Коваль може продовжити свою кар'єру на Близькому Сході.
29-річний український голкіпер перебуває в статусі вільного агента після того, як він повідомив, що залишає "Аль-Фатех" з Саудівської Аравії.
"Дякую за 4 роки в Саудівській Аравії! Я знайшов тут багато друзів. Мені зараз важко писати. Я просто скажу, що люблю тебе і завжди буду нудьгувати!", - написав Коваль у своєму Instagram.
За інформацією Sport Arena, тепер Коваль може підсилити склад "Аль-Айна" українського тренера Сергія Реброва.
Українцю відомі вимоги Сергія Реброва, з яким він працював у київському "Динамо". Крім того, воротареві не буде потрібна додаткова адаптація завдяки досвіду виступів на Близькому Сході.
Додамо, що "Аль-Айн" зараз активно шукає посилення на воротарську позицію. Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб з ОАЕ виявляв інтерес до голкіпера "Шахтаря" Андрія П'ятова.
Варто відзначити, що Коваль свого часу вважався одним з найперспективніших воротарів Європи. У 20 років він коштував шість мільйонів євро за версією Transfermarkt. Потім, в кар'єрі молодого футболіста почався спад, за яким послідувала втрата впевненості в своїх діях в рамці і подальше забуття у другосортних чемпіонатах.
У Саудівській Аравії у воротаря за три сезони накопичилося 110 поєдинків, в яких пропустив 173 м'ячі. У 26 матчах йому вдалося зберегти свої ворота в недоторканності. Останнім європейським клубом Коваля був іспанський "Депортіво", за який він грав у 2018 році.
Максим Коваль: кар'єра
- Коваль почав свою професійну кар'єру в 2008 році в запорізькому "Металурзі". Він дебютував в УПЛ у віці 16 років.
- У 2010 році воротар перейшов до київського "Динамо". У складі "біло-синіх" зіграв 107 матчів у всіх турнірах.
- На правах оренди виступав за "Говерлу", данський "Оденсе" та іспанський "Депортіво".
- У складі національної збірної України зіграв два матчі. Був у заявці на Євро-2012.