Англійський "Брентфорд" готовий заплатити 15 мільйонів євро донецькому "Шахтарю" за їхню висхідну зірку - Михайла Мудрика.
Про це повідомляє FootballHub.
"Брентфорд" наполегливо хоче підписати Мудрика і вже двічі виходив на представників керівництва "гірників". Спершу англійці давали 12 млн євро, а потім збільшили суму до 15 млн євро. "Шахтар" взяв час на роздуми.
На цю мить "Брентфорд" посідає 14-е місце в АПЛ. Мудрик, якому 5 січня виповниться 21 рік, має амплуа лівого вінгера. У поточному сезоні Михайло провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 гольових передач.
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Михайло Мудрик: кар'єра
- Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". В першій команді "гірників" він дебютував у жовтні 2018 року.
- Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "Шахтаря".
- Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. Цього року він був номінований на престижну премію найкращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".
- Михайло володіє чудовою технікою та дриблінгом, за що йому дали прізвисько "український Неймар". Вболівальники "Реала" аплодували Мудрику після гри на "Сантьяго Бернабеу" з "Шахтарем".