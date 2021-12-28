Михайло Мудрик зацікавив англійський "Брентфорд".

Англійський "Брентфорд" готовий заплатити 15 мільйонів євро донецькому "Шахтарю" за їхню висхідну зірку - Михайла Мудрика.

Про це повідомляє FootballHub.

"Брентфорд" наполегливо хоче підписати Мудрика і вже двічі виходив на представників керівництва "гірників". Спершу англійці давали 12 млн євро, а потім збільшили суму до 15 млн євро. "Шахтар" взяв час на роздуми.

На цю мить "Брентфорд" посідає 14-е місце в АПЛ. Мудрик, якому 5 січня виповниться 21 рік, має амплуа лівого вінгера. У поточному сезоні Михайло провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 гольових передач.

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Михайло Мудрик: кар'єра