"Евертон" Віталія Миколенка привітав українців зі святом.

Англійський футбольний клуб "Евертон" привітав українців з Днем Незалежності.

На офіційній сторінці клубу АПЛ в Твіттері було опубліковано два пости на честь свята України.

"Ми продовжуємо бути солідарними з народом України в День Незалежності", - йдеться в повідомленні прес-служби "Евертона".

Нагадаємо, у складі "Евертона" виступає футболіст збірної України Віталій Миколенко.

У новому сезоні АПЛ команда українця стартувала не дуже добре, набравши за три гри всього одне очко. У 1-му турі "Евертон" програв "Челсі" (0:1), у другому поступився "Астон Віллі" (1:2), а в третьому розписав мирову з "Ноттінгемом" (1:1).

Віталій Миколенко: кар'єра в "Евертоні"

Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.

Українець підписав з "Евертоном" контракт, який діє до літа 2026 року.

У 19 матчах за "Евертон" Миколенко забив один м'яч і заробив дві жовтих картки.

22-річний лівий захисник зіграв 26 матчів за національну збірну України і забив один гол.

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