Кіліан Мбаппе переходить у мадридський "Реал"

Про свій трансфер нападник повідомив під час неформальної бесіди перед обідом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Кіліан Мбаппе підтвердив перехід до мадридського "Реалу". Цю інформацію французький форвард підтвердив у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує RMC Sport.

Видання зазначає, що сьогодні Макрон та міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера зустрілися з гравцями збірної та головним тренером Дідьє Дешамом. Президент Франції запитав у Мбаппе про можливий перехід до "Реалу", на що той відповів, що про перехід оголосять сьогодні ввечері.

Згодом інформацію підтвердив офіційний сайт "королівського клубу". Там уточнили, що "Реал Мадрид" і Кіліан Мбаппе досягли угоди, згідно з якою він буде гравцем "вершкових" наступні п'ять сезонів.

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Напередодні "Реал" обіграв "Боруссію" та став переможцем Ліги Чемпіонів. Матч відбувся на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "королівського клубу.

Варто зазначити, що цей трофей став 15-м в історії "Реала".

Українець Андрій Лунін, який грає в складі "Реала", на поле не виходив. Протягом гри воротар перебував у запасі.

Також УНІАН повідомляв, що Андрій Лунін цього літа змінить "Реал" на інший гранд європейського футболу. За інформацією TodoFichajes, український голкіпер досяг домовленності з англійським "Манчестер Юнайтед".

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