Ібрагім Каргбо поїхав грати за словенську команду.

Форвард "Динамо" Ібрагім Каргбо до кінця поточного сезону виступатиме за словенський "Цельє".

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Каргбо вирушив у оренду, але його контракт з "Динамо" чинний до кінця цього сезону і ймовірно до Києва 22-річний бельгієць вже не повернеться.

Ібрагім став футболістом киян у січні 2020 року, але відтоді зіграв лише три матчі за першу команду. У сезоні 2020/2021 Каргбо на правах оренди виступав за донецький "Олімпік". Також нападник мав досвід гри за молодіжну збірну Бельгії.

"Цельє" після 20 турів займає сьому позицію серед десяти учасників елітного словенського дивізіону.

Раніше Каргбо розповідав про свою моторошну травму.

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