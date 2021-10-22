Вболівальник постраждав від дій фанатів ЦСКА і стюардів стадіону.

Українського вболівальника атакували на стадіоні в Софії під час матчу групового етапу Ліги конференцій ЦСКА - "Зоря".

Про це повідомляється на сторінці вболівальників "Зорі" в Facebook.

Повідомляється, що фанат прийшов на матч зі своєю дівчиною. Вони без проблем зайшли на сектор стадіону, а з собою у них були шарфи "Зорі", а також прапор України.

"Спочатку все було в порядку, але як тільки наш уболівальник почав кричати "Зоря", вболівальники ЦСКА почали кидати в нього запальнички та камені (стадіон не відповідає вимогам безпеки, можна легко відкопати камінь мало не з будь-якої частини стадіону). Стюарди не звертали на це уваги, а стюард, який стояв внизу, намагався зняти прапор України", - йдеться в повідомленні.

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Далі все стало ще гірше:

"Після голу в хлопця стали кидати ще більше каменів, вболівальники ЦСКА намагалися перелізти через паркан, щоб потрапити на наш сектор. Стюарди почали виганяти його зі стадіону, а не намагалися заспокоїти своїх уболівальників, після відмови зробити це, почали його бити, а дівчину, яка була з ним, силою винесли зі стадіону".

Фанат сказав стюардам, що викличе поліцію, і що має право додивитися матч, оскільки нічого не порушував. Після закінчення матчу до нього підійшла поліція, яка вивела його зі стадіону, при цьому вболівальника хтось ударив:

"Коли вони його вели по сходах, він отримав удар по голові ззаду, через що впав зі сходів. Нагадаємо, йшов він з поліцією, поруч більше нікого не було. Потім хлопця обшукали, дістали картку готелю, подивилися і повернули назад. Потім поліція заштовхала їх у таксі зі словами: "Fast go away!". Не зрозуміло, навіщо взагалі садили, готель знаходиться поруч зі стадіоном".

Також повідомляється, що українським уболівальникам довелося в цілях безпеки міняти готель.

На відео можна побачити, що фанат обіцяє зламати руку стюарду, якщо той спробує прибрати український прапор з огорожі, а також конфлікт з іншим стюардом.

ЦСКА Софія - "Зоря": підсумки матчу

"Зоря" перемогла в Болгарії з рахунком 1:0 завдяки голу Аллахьяра Сайядманеша.

Цей тріумф "Зорі" став історичним. Вперше українська команда здобула перемогу в новому турнірі - Лізі конференцій УЄФА.

"Буде-Глімт" набрав 7 очок після трьох турів у групі C. У "Роми" - 6 залікових пунктів. "Зоря" має 3 бали, а ЦСКА - 1.

У 4-му турі "Зоря" вдома прийматиме ЦСКА. Поєдинок відбудеться 4 листопада.

Автор: Антон Дудар