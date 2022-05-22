Новина про продовження ПСЖ угоди з Мбаппе викликала великий резонанс у футбольному світі.

Керівництво Ла Ліги поскаржиться в УЄФА на ПСЖ, який напередодні оголосив про продовження контракту з нападником збірної Франції Кіліаном Мбаппе.

У Ла Лізі вважають неможливим, коли клуб, який показав великі збитки в минулих сезонах, може дозволити собі витратити величезні гроші на контракт Мбаппе.

"Ла Ліга хоче заявити про те, що угода такого роду ставить під загрозу економічну стабільність європейського футболу, сотні тисяч робочих місць, цілісність змагань - не тільки міжнародних, а й внутрішніх.

Обурливо те, що такий клуб, як ПСЖ, який повідомив минулого сезону про збитки в розмірі більш ніж 220 млн євро і накопичив понад 700 млн євро збитків за попередні періоди (при цьому рапортуючи про сумнівні спонсорські надходження), що виплачує футболістам близько 650 млн євро, здатний укласти подібну угоду, в той час як у клубів, які могли б підписати такого гравця без шкоди своєму зарплатному фонду, такої можливості немає.

Ла Ліга подасть скаргу на ПСЖ в УЄФА, адміністративні та податкові органи Франції та органи Європейського Союзу з метою і далі захищати економічну екосистему європейського футболу та її стійкість.

У минулому Ла Ліга вже подавала в УЄФА скарги на недотримання правил фінансового фейр-плей з боку ПСЖ, і вони були задоволені. УЄФА наклав санкції на клуб, а Спортивний арбітражний суд їх скасував, прийнявши дивне рішення.

Ла Ліга і багато інших європейських футбольних органів сподівалися, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, ставши членом Виконкому УЄФА, керівником Асоціації європейських клубів, утримається надалі від подібної практики і зрозуміє, що вона дуже шкідлива, але все вийшло навпаки. Інвестиції в ПСЖ повинні бути немислимими, оскільки у нього неприйнятний фонд заробітної плати і колосальні фінансові втрати в колишні роки. Він порушує діючі правила УЄФА і правила економічного контролю, що діють у Франції.

Така поведінка ще раз демонструє те, що державні клуби не поважають і не хочуть поважати правила такої важливої сфери, як футбол. А правила ці необхідні для захисту сотень тисяч робочих місць.

Така поведінка президента ПСЖ ставить європейський футбол під загрозу рівня створення Суперліги Європи", - сказано в заяві, опублікованій на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, ПСЖ в суботу оголосив про укладення нової угоди з 23-річним Мбаппе до 2025 року. За даними ЗМІ, керівництво клубу виплатило йому 300 мільйонів євро в якості підйомних при підписанні нового контракту, а зарплата форварда складе 100 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе повинен був перейти в мадриский "Реал". Француз уклав попередню угоду з іспанським грандом, проте порушив її і вирішив залишитися в Парижі.

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