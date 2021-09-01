Став відомий стартовий склад збірної України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, який пройде на "Астана Арені" в Казахстані.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Казахстан - Україна.
Склади команд
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльський, Яремчук
Запасні: Бойко, Різник, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновський, Шапаренко, Корнієнко, Макаренко, Циганков, Тимчик, Сікан
Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін, Тагіберген, Куат, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев
Стартовий свисток пролунає о 17:00.
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Казахстан - Україна: перед матчем
- Поєдинок з Казахстаном стане дебютним для Олександра Петракова на посту тренера національної збірної України.
- Збірна України у третьому турі кваліфікації сенсаційно втратила очки в домашній грі проти Казахстану (1:1).
- Положення команд у групі D: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).
- Україна і Казахстан раніше один проти одного грали у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували - 3:1 і 2:1.
- Матч обслужить бригада арбітрів з Литви на чолі з Донатасом Румшасом.