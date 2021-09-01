Казахстан - Україна: стартові склади команд на матч кваліфікації ЧС-2022

Віталій Миколенко та Андрій П'ятов розпочнуть гру з перших хвилин.

Став відомий стартовий склад збірної України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, який пройде на "Астана Арені" в Казахстані. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Казахстан - Україна. Склади команд Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльський, Яремчук Запасні: Бойко, Різник, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновський, Шапаренко, Корнієнко, Макаренко, Циганков, Тимчик, Сікан Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін, Тагіберген, Куат, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев Стартовий свисток пролунає о 17:00. Читайте такожВ очікуванні першої перемоги: анонс матчу Казахстан - Україна у кваліфікації ЧС-2022 Казахстан - Україна: перед матчем Поєдинок з Казахстаном стане дебютним для Олександра Петракова на посту тренера національної збірної України.

Збірна України у третьому турі кваліфікації сенсаційно втратила очки в домашній грі проти Казахстану (1:1).

Положення команд у групі D: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували - 3:1 і 2:1.

Матч обслужить бригада арбітрів з Литви на чолі з Донатасом Румшасом. Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter