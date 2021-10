Андрій П'ятов виконав композицію легендарної групи Queen.

На телеканалі "Україна" щосуботи виходить шоу "Маска", де глядачі та журі вгадують, хто з селебріті ховається в костюмі того чи іншого персонажа.

30 жовтня за підсумками глядацького голосування вирішили зняти маску з міфічного Грифона. Там виявився воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов.

Голкіпер заспівав відому пісню "We Will Rock You" гурту Queen.

Один з членів журі Настя Каменських в ході розгадування припустила, що під маскою може ховатися журналіст Дмитро Гордон або боксер Олександр Усик. А ось Андрій Данилко, який звернув увагу на жести героя, припустив, що це спортсмен і не помилився.

"Співає Грифон нормально, але таки мені здається, що це спортсмен. Тому що під час виступу він руками робив рухи як уболівальники на футбольному матчі", - помітив Данилко.

"Я дійсно ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, тим більше з такими чудовими людьми мати можливість попрацювати. Ми, спортсмени, футболісти - дуже сором'язливі. Але участь у цьому проекті допомогла мені розкритися", - сказав П'ятов після виступу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін