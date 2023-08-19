Андрій Ярмоленко відреагував на трагедію в Чернігові, де він робив перші кроки в професійному футболі.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко відреагував на ракетний удар армії РФ по Чернігову.

У своєму Instagram капітан національної команди зробив репост двох відео з наслідками обстрілів його рідного міста російськими окупантами.

У коментарі до першого відео Ярмоленко написав: "Тримайся, рідненький".

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Друге відео нападник "Динамо" супроводив словами: "Русня йо*ана".

Нагадаємо, в суботу, 19 серпня, російські війська завдали ракетного удару по центру Чернігова, влучивши в Драмтеатр. Попередньо, удар було завдано з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За останніми даними, в результаті обстрілу постраждали щонайменше 117 осіб, серед яких 7 загиблих.

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко починав свою професійну кар'єру саме в Чернігові, де виступав за "Десну". Потім нападник перебрався в київське "Динамо", ставши легендою цього клубу і одним з найуспішніших українських футболістів.

У складі "Динамо" Ярмоленко зіграв 344 матчі, забив 139 голів і віддав 90 гольових передач. Також в активі Андрія 114 матчів і 45 голів за національну збірну України.

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