Український нападник хоче прийняти новий виклик для себе.

Нападник збірної України Андрій Ярмоленко, який напередодні став гравцем "Аль-Айна", прокоментував свій перехід.

32-річний футболіст розповів, що він хотів перейти саме в цей клуб, щоб прийняти абсолютно новий виклик у своїй кар'єрі.

"Хотів перейти в цю команду. Багато читав про цей клуб і щасливий приєднатися до команди.

Хочу вивчити новий для себе футбол, нову країну і релігію. Познайомитися з новими людьми, з новими партнерами. Завжди потрібно вивчати щось нове", -наводить слова Ярмоленка прес-служба "Аль-Айна".

Ярмоленко також розповів, що перед переходом в "Аль-Айн" спілкувався з нинішнім головним тренером команди Сергієм Ребровим. Український нападник зізнався, що радий знову попрацювати під керівництвом колишнього тренера київського "Динамо".

"Звичайно, я запитував у тренера Сергія Реброва з приводу "Аль-Айна". Він сказав, що все тут на топ-рівні тобі сподобається. І я сказав, що хочу перейти в цю команду, грати тут. Дуже радий, що знову буду працювати з Ребровим, добре знаю цього тренера. Клубний стадіон виглядає неймовірно. Сподіваюся, ми виграємо багато титулів", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка Ліги ОАЕ.

Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення

Першим професійним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.

У 2005 році Ярмоленко перебрався в київське "Динамо". За "біло-синіх" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативні передач.

З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов в "Боруссію" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів.

У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 86 матчів і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.

Ярмоленко є капітаном збірної України. Відіграв за національну команду 109 матчів, забив 45 голів. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.

Вас також можуть зацікавити новини: