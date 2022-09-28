Андрій Ярмоленко підбив підсумки матчу проти Шотландії в Лізі націй.

У вівторок, 27 вересня, в рамках шостого туру групового турніру Ліги націй збірна України не змогла обіграти Шотландію. Гра завершилася внічию 0:0.

Цей результат не дозволив Україні вийти в дивізіон А Ліги націй.

Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко прокоментував результат зустрічі. Форвард зазначив, що футболісти національної команди зробили висновки з помилок першого поєдинку з шотландцями і зіграли зовсім в інший футбол, проте підвела реалізація моментів.

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"Зрозуміло, що нам потрібно було перемагати. Думаю, ви бачили, що був один кутовий, інший. Все, що могли, ми зробили. Я вважаю, що хлопці - молодці. Вони віддали максимум, віддали всі сили, щоб отримати результат.

Була тренерська установка - грати агресивно, вигравати підбори, вигравати боротьбу, тому що в першому матчі ми все це програли і програли гру. У футболі дійсно дуже важливо вигравати боротьбу. Вигравати підбори. Статистику я ще не бачив, але я впевнений, що ми зіграли набагато краще, ніж у першому матчі. Ми грали, можна сказати, вдома. Був повний стадіон, вболівальники гнали нас вперед. Я вважаю, що ми заслужили перемогу. Але коли ти не забиваєш такі моменти, як у мене був, то гри не виграєш.

Таке трапляється. Іноді ти можеш забити з якогось напівмоменту, коли ніхто не очікує, може статися який-небудь рикошет або щось ще. А іноді ти не забиваєш стовідсоткові моменти і це коштує команді результату. Звичайно, прикро, що не забили свої моменти. Якби забили, то гра складалася б по-іншому.

Звичайно, Я розумію, що я атакуючий гравець і повинен забивати голи. Це і так зрозуміло. Я розумію, що я повинен забивати такі моменти", - наводить слова Ярмоленка видання Трибуна.

Додамо, що поєдинок проти Шотландії став 112-м у кар'єрі для Андрія Ярмоленка у футболці збірної України. Таким чином, 32-річний форвард обійшов за цим показником легендарного Андрія Шевченка (111 матчів), ставши найкращим гравцем в історії національної команди за кількістю зіграних ігор.

Підсумки виступів збірної України в Лізі націй сезону 2022/2023

Збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз "синьо-жовті" програли.

Підопічні Петракова набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях - 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0).

Збірна України набрала 11 очок і посіла друге місце в групі 1 дивізіону в.виграла групу збірна Шотландії, яка набрала 13 балів. Вірменія посіла останнє місце з 3 очками і вилетіла в дивізіон С. Ірландія з 7 очками стала третьою.

Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.

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