Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини 21 березня 2024 року.

У березні наступного року збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу.

Капітан "синьо-жовтих" Тарас Степаненко прокоментував майбутній поєдинок проти боснійців.

"Зараз у всіх команд є хороші футболісти, всі вміють грати. Я радів, коли Шотландія і Уельс попалися. Мені говорили, що Шотландія сильніша за Вельс - в результаті Вельс не пройшли. Звичайно, можемо говорити, що і моменти були, і суддя. Але ж ми не забили і не пройшли на чемпіонат світу.

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Тому потрібно добре готуватися. Дуже хочеться, щоб всі були у формі, здорові, були на ходу в своїх чемпіонатах, щоб до гри підійшли в дуже хорошій формі. Дуже на це сподіваюся.

У нас дуже хороша команда. Багато хлопців зараз грають в Європі в дуже хороших командах. Вони, я думаю, ментально повинні вже звикнути до того, що коли ти виходиш в ролі фаворита - це більше ментальне навантаження.

Але у нас для цього є якості в команді і ми можемо цим користуватися. Це не означає, що якщо ти фаворит, ти вийшов, перед тобою зняли капелюх і провели у фінал.

Але виходити, вірити в свої сили, в те, що ми можемо грати на високому рівні, можемо домінувати на полі - я вважаю, що ми дійсно це можемо. Але це через роботу, через дисципліну, через концентрацію. А потім вже на цьому індивідуальна майстерність хлопців, які грають попереду - і все буде добре", - розповів Степаненко в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, збірна України зіграє на виїзді проти Боснії і Герцеговини 21 березня 2024 року.

Якщо команда Сергія Реброва зможе перемогти боснійців, то у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють проти переможця пари Ізраїль - Ісландія. Фінальний поєдинок плей-офф відбудеться 26 березня 2024 року.

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