Фабіо Капелло "відшив" росіян.

Знаменитий італійський футбольний тренер Фабіо Капелло відмовився коментувати результати жеребкування ЧС-2022 для кореспондента "Матч ТБ".

75-річний італієць на телефонне прохання журналістів "Матч ТБ" відповів наступним чином:

"Я не спілкуюсь із російськими журналістами".

Зауважимо, що "Матч ТБ" – офіційний транслятор ЧС-2022 в Росії.

Капелло з 2012 по 2015 роки тренував збірну Росії. Також у своїй кар'єрі він був наставником "Мілана", "Роми", "Ювентуса", двічі мадридського "Реала" та збірної Англії. У 1994 році Капелло привів "Мілан" до перемоги в Лізі чемпіонів. Також 7 разів Капелло вигравав чемпіонат Італії, зокрема у сезоні 2000/2001 йому це вдалося зробити з "Ромою".

За підсумками жеребкування ЧС-2022 у Катарі збірна України може потрапити до групи В, де вже є США, Іран та Англія. Але для цього треба послідовно обіграти Шотландію та Вельс у плей-оф відбору на ЧС-2022.

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