Партнери Аль-Ракаді, судді та тренери не могли стримати сліз.

Гравець футбольного клубу "Маскат" з Оману Махлід Аль-Ракаді помер в результаті серцевого нападу прямо під час розминки.

Трагедія сталася перед поєдинком чемпіонату проти "Аль-Сувайка". Під час розминки Аль-Ракаді впав на газон і не піднімався.

Футболіста якомога швидше відвезли в лікарню, проте врятувати його життя не вдалося. Кадри зі стадіону приголомшують - партнери Аль-Ракаді, судді та тренери не могли стримати сліз.

— عبدالله عُمر الزعـابي (@abdullahomar89) December 22, 2021

На жаль, Аль-Ракаді - не єдиний футболіст, який помер під Різдво.

Читайте такожВрятував команду ціною життя: 20-річний воротар помер після зіткнення з суперником під час гри (відео)Алжирський футбольний портал DZfoot повідомив у соціальних мережах, що 28-річний півзахисник клубу "Саїда" Софьян Лукар у суботу, 25 грудня, під час матчу другого дивізіону чемпіонату країни помер від серцевого нападу.

Помер і грав у нижчих дивізіонах чемпіонату Хорватії Марін Качіч.

23-річний Качіч знепритомнів під час тренування і був негайно доставлений в лікарню, де у нього діагностували серцеву недостатність. Три дні він перебував у комі. Пізно ввечері 23 грудня клуб повідомив, що лікарям не вдалося врятувати життя Качіча.

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