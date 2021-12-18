Тренер "Труа" категорично не задоволений поведінкою Жерсона Родрігеса.

Форвард збірної Люксембургу Жерсон Родрігес у зимове трансферне вікно може достроково завершити оренду та повернутися в "Динамо" з французького "Труа".

Про це повідомляє Lequotidien.

"Труа" вивчає можливості повернути Жерсона назад до Києва, хоча раніше повідомлялося, що клуб з Франції зобов'язаний викупити контракт Родрігеса за три мільйони євро після оренди.

Керманич "Труа" Лорен Баттлес повністю розчарований Жерсоном, його поведінкою поза полем та образом життя з нічними клубами й спиртними напоями.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповідав, що Родрігес поводився неадекватно.

Цього сезону нападник зіграв 9 матчів у чемпіонаті Франції, в його активі лише 1 гол в цих іграх.

Жерсон Родрігес: кар'єра

Родрігес розпочинав кар'єру в себе на батьківщині - в Люксембурзі.

З 2017 по 2019 рік Жерсон встиг змінити три клуби: нідерландський "Телстар", молдавський "Шериф" та японський "Джубіло Івата".

До "Динамо" Родрігес перейшов в серпні 2019 року, але через конфлікт з Олексієм Михайличенком він взимку поїхав в оренду до турецького "Анкарагюджю" на півроку. З літа 2020 Жерсон продовжив грати за "Динамо". Влітку 2021 він перебрався до "Труа" в оренду.

Автор: Артем Будрін