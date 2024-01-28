Чеферін запевнив, що УЄФА не зніме санкції проти російських команд до завершення війни в Україні.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував ситуацію з відстороненням російських команд і спортсменів від міжнародних змагань через військову агресію Росії проти України.

Глава європейського футболу відкрито поспівчував російським спортсменам, назвавши їх жертвами. Він пояснив свою позицію тим, що атлети РФ не можуть виступити проти влади через страх опинитися у в'язниці.

Також футбольний чиновник запевнив, що санкції з російських команд і спортсменів УЄФА не зніме до закінчення війни в Україні.

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"Єдиний тиск йде з іншого боку: не допускати їх. На мене ніколи не було тиску з російського боку. Ця заборона буде діяти, поки йде війна.

Мені це неприємно, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це безумство. Якщо говорити про те, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш це робити в Великобританії, я можу це робити в своїй країні, але в Росії ти потрапляєш у в'язницю, якщо ти це зробиш, або ще гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами.

Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже переживаю. Те, що я бачу в геополітиці, страшно", - сказав Чеферін в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, УЄФА і ФІФА відсторонили російські клуби і збірні різного віку від участі у всіх турнірах під своєю егідою після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент УЄФА Александер Чеферін побоюється виходу України та Ізраїлю у фінальну частину Євро-2024 з футболу.

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