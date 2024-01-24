Функціонер хотів "спробувати уникнути" промивання мізків "російським дітям".

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що ідея допуску до міжнародних змагань юнацької збірної Росії (U-17) належала саме йому. Про це словенський функціонер розповів в інтерв'ю The Telegraph.

Чеферін зазначив, що заборона для національних чоловічої і жіночої команд Росії, в будь-якому випадку, залишиться в силі поки триває війна, але хотів би, щоб він був пом'якшений для молодіжних команд, щоб "спробувати уникнути промивання мізків російським дітям, змушуючи їх ненавидіти захід і бути покараними за те, в чому вони не винні".

Чоловічі та жіночі збірні та клубні команди Росії відсторонені від виступу на міжнародній арені з початку березня 2022-го року, майже одразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Однак, 26 вересня 2023 року, на засіданні Виконкому УЄФА було прийнято рішення про допуск до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17.

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Українська асоціація футболу (УАФ) в той же день рішуче засудила рішення УЄФА і заявила, що Україна не братиме участі в турнірах з росіянами. Крім того, на наступний день після прийняття рішення, 27 вересня, представники національних асоціацій Англії, Польщі, Латвії та Швеції заявили, що бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд.

10 жовтня, рівно через два тижні УЄФА скасував власне рішення. У повідомленні прес-служби організації говорилося: ""УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. Нам не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам".

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