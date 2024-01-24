Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін, який раніше висловлював симпатію супернику збірної України, висловився про можливий вихід до фінальної частини Євро-2024 збірних України та Ізраїлю. Словенський функціонер в інтерв'ю The Telegraph зазначив, що це може ускладнити питання безпеки на турнірі. Разом з тим, він упевнений, що Німеччина впорається з цими викликами.
"Зараз настали шалені часи, де геополітично можна сказати, що світ божеволіє. У такій ситуації головним на турнірі буде питання безпеки", - зазначив Чеферін.
Також він додав, що спокійний за порядок на стадіонах, але його турбують центральні площі та вулиці міст, де проходитимуть матчі Євро. "Моє побоювання стосується не тільки стадіонів. Вони, я впевнений, будуть захищені нормально. Але фани будуть збиратися в містах. Однак давайте залишатися оптимістами. Все ще впевнений, що все буде в порядку", — додав Чеферін.
Нагадаємо, що команди знаходяться в одній четвірці в боротьбі за путівку на Чемпіонат Європи. Збірна України в півфіналі плей-офф зіграє проти Боснії, а Ізраїль – проти Ісландії. У разі перемог Україна та Ізраїль у фіналі вирішать, хто з них поїде на чемпіонат Європи.
Раніше Чеферін вже неодноразово дозволяв собі висловлювання на користь суперників збірної України. У жовтні минулого року, незадовго до вирішальної гри групового турніру Україна - Італія він дозволив собі вислів: "Італія повинна кваліфікуватися на Євро-2024. Інакше це буде катастрофа. Збірна Італії занадто важлива. Я думаю, що Італія виграє в України".
Після цього, в самій кінцівці матчу Україна - Італія трапився скандальний епізод, коли суддя не побачив порушення правил з боку захисника в штафній збірній Італії а помічник на WAR не підказав арбітру піти переглянути епізод.
А перед жеребкуванням плей-офф Євро головний чиновник європейського футболу зазначив: "я дуже щасливий, що Сербія, Хорватія і Словенія На Євро. Хотілося б, щоб більше команд з регіону грали на чемпіонаті Європи. Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина також пройшла кваліфікацію. Вони мають варіант через плей-офф, але як вони грають..."
Вже після цього суперником української команди по півфіналу стала збірна Боснії і Герцеговини.