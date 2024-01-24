Словенський функціонер побоюється за безпеку міст, де можуть грати команди.

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін, який раніше висловлював симпатію супернику збірної України, висловився про можливий вихід до фінальної частини Євро-2024 збірних України та Ізраїлю. Словенський функціонер в інтерв'ю The Telegraph зазначив, що це може ускладнити питання безпеки на турнірі. Разом з тим, він упевнений, що Німеччина впорається з цими викликами.

"Зараз настали шалені часи, де геополітично можна сказати, що світ божеволіє. У такій ситуації головним на турнірі буде питання безпеки", - зазначив Чеферін.

Також він додав, що спокійний за порядок на стадіонах, але його турбують центральні площі та вулиці міст, де проходитимуть матчі Євро. "Моє побоювання стосується не тільки стадіонів. Вони, я впевнений, будуть захищені нормально. Але фани будуть збиратися в містах. Однак давайте залишатися оптимістами. Все ще впевнений, що все буде в порядку", — додав Чеферін.

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Нагадаємо, що команди знаходяться в одній четвірці в боротьбі за путівку на Чемпіонат Європи. Збірна України в півфіналі плей-офф зіграє проти Боснії, а Ізраїль – проти Ісландії. У разі перемог Україна та Ізраїль у фіналі вирішать, хто з них поїде на чемпіонат Європи.

Раніше Чеферін вже неодноразово дозволяв собі висловлювання на користь суперників збірної України. У жовтні минулого року, незадовго до вирішальної гри групового турніру Україна - Італія він дозволив собі вислів: "Італія повинна кваліфікуватися на Євро-2024. Інакше це буде катастрофа. Збірна Італії занадто важлива. Я думаю, що Італія виграє в України".

Після цього, в самій кінцівці матчу Україна - Італія трапився скандальний епізод, коли суддя не побачив порушення правил з боку захисника в штафній збірній Італії а помічник на WAR не підказав арбітру піти переглянути епізод.

А перед жеребкуванням плей-офф Євро головний чиновник європейського футболу зазначив: "я дуже щасливий, що Сербія, Хорватія і Словенія На Євро. Хотілося б, щоб більше команд з регіону грали на чемпіонаті Європи. Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина також пройшла кваліфікацію. Вони мають варіант через плей-офф, але як вони грають..."

Вже після цього суперником української команди по півфіналу стала збірна Боснії і Герцеговини.

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