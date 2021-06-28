Владислав Супряга може переїхати до Серії А.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився міркуваннями про перспективи нападника Владислава Супряги. Румунський фахівець залюбки відпустив би форварда у більш потужний чемпіонат.

Про це повідомляє Tuttosport.

"Владислав - талант, він швидкий і хороший в грі обома ногами. Йому потрібно поліпшити гру в повітрі, але Супрязі всього 21 рік. Після перемоги на чемпіонаті світу U-20 зі збірною у 2019 році, й досвіду, отриманому з нами в "Динамо", йому буде потрібен досвід в сильному закордонному чемпіонаті, щоб зробити ривок", - сказав Луческу.

"Я завжди першим заохочую молодих людей спробувати себе на вищому рівні. Якщо Супряга скаже мені, що у нього є можливість поїхати в сильну лігу, і особливо в Серію А, то я відповім: "Їдь негайно". Чутки про 9 мільйонів? Я не хочу говорити про такі питання. Я його тренер, він мій гравець, і я щасливий працювати з ним", - додав румун.

Сьогодні Супряга разом з "Динамо" вирушив до Швейцарії на збори.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати

Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.

У минулому сезоні у всіх турнірах на рахунку Супряги 3 забитих голи.

Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.

8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.

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Автор: Артем Будрін