Владислав Кулач на перегляді у столичному клубі.

28 червня київське "Динамо" відправилося на навчально-тренувальний збір до Швейцарії. 29 футболістів увійшли до складу делегації, яка зранку взяла курс на Женеву з аеропорту "Бориспіль".

Варто зазначити, що разом з "біло-синіми" на збір полетів найкращий бомбардир УПЛ Владислав Кулач, котрий попрощався з полтавською "Ворсклою". Вірогідно, якщо він зможе себе зарекомендувати під час тренувань з гарного боку і переконає тренерський штаб у своїй профпридатності, то отримає контракт.

Також до киян приєднався Денис Антюх, який захищав кольори "Колоса".

Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун

Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх

Форварди: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач

У Швейцарії підопічні Мірчі Луческу проведуть чотири спаринги:

1 червня. Динамо - Базель. 20:00

3 липня. Динамо - Лозанна. 16:00

5 липня. Суперник уточнюється

7 липня. Динамо - Люцерн. 17:00

Усі контрольні ігри будуть транслюватися на клубному YouTube-каналі.

Читайте такожНайкращий бомбардир УПЛ може перейти в Динамо

Владислав Кулач: кар'єра і досягнення

28-річний Кулач є вихованцем "Олімпіка-УОР" і "Шахтаря".

За свою кар'єру він встиг пограти за "Іллічівець", "Металург" Запоріжжя, "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зорю", угорський "Гонвед" та двічі захищав кольори "Ворскли".

У сезоні 2020-2021 він забив в УПЛ 15 голів і став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Кулач двічі ставав бронзовим призером УПЛ - з "Зорею" та "Ворсклою".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін