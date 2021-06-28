Владислав Кулач став вільним агентом.

Полтавська "Ворскла" офіційно попрощалася з форвардом Владиславом Кулачем. У 28-річного нападника завершився контракт і сторони припинили співпрацю - угоду не пролонгували.

"Ворскла" оголосила про відхід футболіста на своєму офіційному акаунті Instagram. Поки що невідомо, де продовжить кар'єру Владислав.

Нагадаємо, що за чутками ЗМІ Кулача "сватали" до київського "Динамо".

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Владислав Кулач: кар'єра і досягнення

Кулач є вихованцем "Олімпіка-УОР" і "Шахтаря".

За свою кар'єру він встиг пограти за "Іллічівець", "Металург" Запоріжжя, "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зорю", угорський "Гонвед" та двічі захищав кольори "Ворскли".

У сезоні 2020-2021 він забив в УПЛ 15 голів і став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Кулач двічі ставав бронзовим призером УПЛ - з "Зорею" та "Ворсклою".

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Автор: Артем Будрін