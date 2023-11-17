Збірна Італії впевнено розібралася з Північною Македонією перед матчем проти України.

У п'ятницю, 17 листопада, відбувся поєдинок дев'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Італії приймала Північну Македонію.

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Футболісти збірної Італії вирішили долю цього матчу ще в першому таймі, забивши три голи у ворота суперника. Дублем відзначився Федеріко К'єза, ще один м'яч забив Матео Дарміан. Також у першому таймі італійці не реалізували пенальті, удар Жоржиньо парирував Дімітрієвскі.

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У другому таймі збірна Північної Македонії показала свій характер і ледь не створила сенсацію, відігравши два м'ячі. Обидва голи північномакедонців забив Яні Атанасов. Однак на 81-й хвилині Джакомо Распадорі забив четвертий гол у ворота Північної Македонії, а на 90+4-й хвилині Стефан Ель-Шаараві забив п'ятий м'яч, встановивши фінальний рахунок на табло.

Італія - Північна Македонія - 5:2

Голи: Дарміан, 17, К'єза, 41, 45+3, Распадорі, 81, Ель-Шаараві, 90+4 - Атанасов, 52, 74

Італія: Доннарумма, Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко, Жоржиньо (Крістанте 60), Барелла, Бонавентура (Фраттезі 60), Берарді (Ель-Шаараві 76), Распадорі (Скамакка 90), К'єза (Дзаньоло 60)

Північна Македонія: Дімітрієвські, Дімоскі, Серафімов, Манєв (Ашковські 46), Мусліу, Аліоски, Адемі (Атанасов 46), Елезі (Алімі 63), Елмас (Чурлінов 72), Барді, Міовські (М. Рістовські 46)

Попередження: Дзаньоло 72, Ачербі 90 - Чурлінов 79, Ашковські 80, М. Рістовскі 84, Серафімов 87

Відео голів:

В іншому матчі цієї групи збірна Англії обіграла Мальту (2:0).

Збірна Італії за 7 матчів набрала 13 очок і займає друге місце в турнірній таблиці групи C. Стільки ж очок і у збірної України, яка йде третьою. Лідирує в групі збірна Англії - 19 очок. У Північній Македонії 7 набраних очок і четверта позиція. На останній сходинці розташувалася Мальта - 0 очок.

У заключному турі відбору на Євро-2024 з футболу збірна Італії зіграє проти України. Щоб отримати пряму путівку на Євро-2024 "синьо-жовтих" влаштує тільки перемога в цій грі, "Скуадрі Адзуррі" вистачить і нічиєї, щоб пробитися на континентальну першість.

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада в Німеччині на стадіоні "БайАрена".

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