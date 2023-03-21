Англія спробує взяти реванш у Італії за поразку у фіналі Євро-2020.

У четвер, 23 березня, відбудеться поєдинок першого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Зустріч пройде на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі. Головним арбітром матчу призначений сербський рефері Срджан Йованович.

Збірна Англії не може обіграти італійців протягом шести матчів поспіль. У минулому році команди двічі перетиналися в Лізі націй: у першій грі нічия 0:0, у другій "Скуадра Адзурра" виграла з рахунком 1:0.

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Крім того, команди перетиналися у фіналі Євро-2020 і тоді по пенальті виграла збірна Італії.

Італія - Англія: прогноз

Букмекери вважають фаворитом цієї пари збірну Англії. Зробити ставку на перемогу команди Гарета Саутгейта можна з коефіцієнтом 2,69. Ставки на Італію приймаються з коефіцієнтом 3,00. Нічию оцінюється коефіцієнтом 3,35.

Букмекери сумніваються, що матч Італії та Англії буде результативним. Ставки на тотал більше 2,5 гола приймають з коефіцієнтом 2,34, на менше - 1,63. Якщо обидві команди заб'ють, зіграє ставка з коефіцієнтом 2,00.

Аналітики вважають, що зустріч Англії та Італії, найімовірніше, завершиться внічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,00.

Італія - Англія: трансляція

В Україні матч першого туру відбору на Євро-2024 покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок матчу о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, збірні Італії та Англії у відборі на Євро-2024 виступають у групі С, де також грають Україна, Мальта та Північна Македонія.

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