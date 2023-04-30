"Городяни" стали на крок ближче до чемпіонського титулу.

У неділю, 30 квітня, відбувся поєдинок 34-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" грав проти "Фулхема".

Зустріч пройшла на стадіоні "Крейвен Котедж" і завершилася з рахунком 2:1 на користь "городян".

Господарі поля відкрили рахунок у поєдинку на 3-й хвилині матчу - пенальті реалізував Ерлінг Холанд.

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На 15-й хвилині зустрічі гості зрівняли рахунок - точний удар в активі Карлоса Вінісіуса.

На 36-й хвилині аргентинський нападник Хуліан Альварес забив другий гол "Манчестер Сіті", встановивши тим самим фінальний рахунок на табло.

"Фулхем" - "Манчестер Сіті" - 1:2

Голи: Карлос Вінісіус, 15 - Холанд, 3 пен, Альварес, 36

"Фулхем": Лено, Тете, Рім (Діоп, 22), Адарабіойо, Робінсон, Рід (Лукіч, 76), Вілсон (Соломон, 76), Перейра (Керні, 58), Пальінья, Декордова-Рід (Джеймс, 77), Вінісіус

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Рубен Діаш, Аканджі, Стоунз, Гюндоган, Гріліш, Родрі, Марез (Фоден, 83), Холанд, Альварес (Бернарду Сілва, 83)

Попередження: Тете (70), Гріліш (70), Едерсон (90+7), Уокер (90+9)

Завдяки перемозі в цій грі "Манчестер Сіті" піднявся на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "городян" 76 набраних очок. "Арсенал", який йде другим, має в своєму активі 75 очок.

"Фулхем" знаходиться на 10-му рядку, заробивши 45 очок.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Сіті" зіграє проти "Вест Хема", а "Фулхем" зустрінеться з "Ліверпулем". Обидва поєдинки відбудуться 3 травня.

Додамо, що гол у цій грі став знаковим для Ерлінга Холанда. Норвежець став першим за 92 роки гравцем англійського клубу, який забив 50 м'ячів за сезон.

Ерлінг Холанд забив 34 м'ячі в АПЛ, 12 в Лізі чемпіонів, три в Кубку Англії і один в Кубку англійської ліги.

Подібне досягнення підкорялося лише трьом футболістам, причому останній раз це сталося аж 92 роки тому. Позначки в 50 голів за сезон свого часу досягали Діксі Дін (63 голи в сезоні-1927/1928), Уік Уотсон (50 голів у сезоні-1929/1930) і Том Уорінг (50 голів у сезоні-1930/1931).

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