23-річний Рікі Пуч допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі МЛС.

У ніч на 9 липня в рамках чемпіонату США з футболу відбувся поєдинок "Лос-Анджелес Гелаксі" проти "Філадельфії Юніон".

Гра проходила на стадіоні "Дігніті Хелс Спортс Парк" і завершилася перемогою "Гелаксі" з рахунком 3:1.

Приголомшливим голів у цій грі відзначився вихованець каталонської "Барселони" Рікі Пуч. 23-річний іспанський півзахисник на 76-й хвилині зустрічі відправив м'яч у "дев'ятку" потужним ударом з-за меж штрафного майданчика.

"ЛА Гелаксі" - "Філадельфія" - 3:1

Голи: Бойд, 15, Мбаізо, 45+1 (аг), Пуч, 76 - Уре, 36

Відео голу Рікі Пуча і огляд матчу:

У цьому сезоні Рікі Пуч зіграв 19 матчів за "ЛА Гелаксі", забив два голи і віддав три результативні передачі.

Додамо, що за "Гелаксі" також виступає екс-зірка "Шахтаря" Дуглас Коста. У цій грі він вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч. Результативними діями бразилець не відзначився, на 68-й він заробив жовту картку.

"ЛА Гелаксі" заробив 22 очки за 21 зіграний матч і займає 13-е місце в турнірній таблиці Західної конференції МЛС.

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