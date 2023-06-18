Пабло Руїс вразив ворота команди легендарного Уейна Руні ударом зі своєї половини поля.

У ніч на 18 червня відбувся поєдинок американського чемпіонату МЛС між футбольними клубами "Ді Сі Юнайтед" і "Реал Солт-Лейк".

Гра проходила на стадіоні "Ауді Філд" у Вашингтоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

У цьому поєдинку був забитий фантастичний гол. На 41-й хвилині зустрічі півзахисник клубу "Реал Солт-Лейк" Пабло Руїс побачив, що голкіпер суперника "втратив ворота" і наважився на удар зі своєї половини поля, який став результативним.

На початку другого тайму гості подвоїли свою перевагу. Мусовскі ударом в один дотик з меж воротарського успішно замкнув простріл Гомеса з правого флангу. Команді легендарного Уейна Руні вдалося скоротити відставання в рахунку на 53-й хвилині, забив Деркін. Але зробити камбек футболісти "Ді Сі Юнайтед" не змогли.

"Ді Сі Юнайтед" - "Реал Солт-Лейк" - 1:2

Голи: Деркін, 53 - Руїс, 41, Мусовскі, 51

Відео гола Руїса:

"Реал Солт-Лейк" набрав 23 очки за 18 ігор і займає 7-е місце в турнірній таблиці Західної конференції. "Ді Сі Юнайтед" з 23 балами йде на 8-му рядку в таблиці Східної конференції.

Раніше УНІАН повідомляв, що український півзахисник Денис Костишин відзначився красивим голом в американській лізі USL за футбольний клуб "Ель Пасо".

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