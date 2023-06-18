Денис Костишин відзначився 4 забитими голами в 15 іграх за "Ель Пасо".

У неділю, 18 червня, відбувся поєдинок американської ліги USL, в якому зустрічалися "Ель Пасо" і "Тампа Бей".

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Футболісти "Тампа Бей" першими забили в цій грі - на 52-й хвилині відзначився Джейк ЛаКава. Врятував "Ель Пасо" від поразки український півзахисник Денис Костишин. 24-річний українець забив ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.

"Ель Пасо" - "Тампа-Бей" - 1:1

Голи: Костишин, 63 - ЛаКава, 52

Відео гола:

Варто відзначити, що український хавбек Денис Костишин зіграв в поточному сезоні 15 матчів у складі "Ель Пасо" і відзначився 4 забитими голами і 2 результативними передачами.

Завдяки перемозі в цьому турі "Ель Пасо" набрав 30 очок і, завдяки поразці "Сакраменто Репаблік", який мав таку ж кількість очок, став одноосібним лідером Західної конференції.

У наступному турі "Ель Пасо" зіграє проти "Нью-Мексико" (2 липня), "Тампа-Бей" зустрінеться з футбольним клубом "Лаудун" (26 червня).

Додамо, що Денис Костишин є вихованцем "Динамо", але на професійному рівні за київський клуб не грав. У чемпіонаті України півзахисник виступав за "Дніпро", "Олександрію" і "Колос". На його рахунку 51 матч, 9 голів і 2 гольових передачі в рамках УПЛ.

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