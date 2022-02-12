У чемпіонаті Мексики забили дуже ефектний гол.

У суботу, 12 лютого, в рамках п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Мексики з футболу "Пуебла" приймала на своєму полі "Атлас". Гра завершилася внічию 1:1.

Рахунок у матчі був 0:0 до 85 хвилини, коли гості забили перший гол у зустрічі. Здавалося б, що відігратися "Пуебла" вже не зможе, але все змінив диво-м'яч Гільєрмо Мартінеса на 90+5 хвилині.

Нападник "Пуебли" прийняв передачу в штрафному майданчику і прийняв рішення завдати удару через себе. Вийшов крутий гол, який ви зобов'язані побачити.

"Пуебла" - "Атлас" - 1:1

Голи: Гільєрмо Мартінес, 90+5 - Кіньонес, 85

На 60-й хвилині матчу не реалізував пенальті Хуліо Ферч ("Атлас").

Відео голів:

Додамо, що чемпіонат Мексики тільки нещодавно стартував. Після п'яти зіграних турів лідирують в турнірній таблиці "Пуебла" і "Атлас". В активі команд по 11 набраних очок. За підсумками цього туру їх обійти в турнірній таблиці можуть "Крус Асуль" (10 очок, 3-е місце) і "Пачука" (9 очок, 4-е місце), якщо зможуть виграти свої матчі.

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