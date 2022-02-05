У неділю, 6 лютого, в рамках чемпіонату Європи з футзалу відбудеться матч за 3-е місце, в якому збірна України зіграє проти збірної Іспанії.
Поєдинок пройде в Амстердамі на арені "Зігго Доум".
Іспанія - Україна: де дивитися поєдинок
Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. У прямому ефірі цю гру покаже телеканал "UA: Перший". В інтернеті легально і повністю безкоштовно цей матч можна буде подивитися на сайті Суспільне | Спорт.
Додамо, що в цей же день буде зіграний і фінал першості континенту. У поєдинку за трофей чемпіона Європи зійдуться збірні Португалії та Росії. Початок цього протистояння о 18:30 за Києвом.
Іспанія - Україна: прогноз на матч
Фаворитом поєдинку за третє місце букмекери вважають збірну Іспанії.
На перемогу віце-чемпіонів Європи пропонують коефіцієнт 1.25. Нічию оцінили в 7.10, а перемогу України в 6.65.
Букмекери вважають, що матч Іспанії та України вийде досить результативним: тотал більше 4.5 м'яча йде за 1.40, а тотал менше 4.5 м'яча - за 2.80.
Читайте такожОбразилися за пісню про Путіна: представники РФ зажадали від УЄФА покарати УкраїнуНагадаємо, що в півфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України мінімально поступилася збірній Росії з рахунком 2:3. З аналогічним рахунком збірна Іспанії програла Португалії.
Іспанія - Україна: перед матчем
- Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися в плей-офф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).
- На стадії чвертьфіналу українці сенсаційно здолали Казахстан (5:3).
- Іспанія посіла перше місце в групі D, обігравши Грузію (8:0) і Боснію і Герцеговину (5:1), а також зігравши внічию з Азербайджаном (2:2).
- В 1/4 фіналу іспанці не зазнали проблем у грі проти Словаччини, здобувши перемогу з розгромним рахунком 5:1.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.