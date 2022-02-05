Україна в матчі за 3-е місце зіграє проти віце-чемпіона Європи з футзалу.

У неділю, 6 лютого, в рамках чемпіонату Європи з футзалу відбудеться матч за 3-е місце, в якому збірна України зіграє проти збірної Іспанії.

Поєдинок пройде в Амстердамі на арені "Зігго Доум".

Іспанія - Україна: де дивитися поєдинок

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. У прямому ефірі цю гру покаже телеканал "UA: Перший". В інтернеті легально і повністю безкоштовно цей матч можна буде подивитися на сайті Суспільне | Спорт.

Додамо, що в цей же день буде зіграний і фінал першості континенту. У поєдинку за трофей чемпіона Європи зійдуться збірні Португалії та Росії. Початок цього протистояння о 18:30 за Києвом.

Іспанія - Україна: прогноз на матч

Фаворитом поєдинку за третє місце букмекери вважають збірну Іспанії.

На перемогу віце-чемпіонів Європи пропонують коефіцієнт 1.25. Нічию оцінили в 7.10, а перемогу України в 6.65.

Букмекери вважають, що матч Іспанії та України вийде досить результативним: тотал більше 4.5 м'яча йде за 1.40, а тотал менше 4.5 м'яча - за 2.80.

Читайте такожОбразилися за пісню про Путіна: представники РФ зажадали від УЄФА покарати УкраїнуНагадаємо, що в півфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України мінімально поступилася збірній Росії з рахунком 2:3. З аналогічним рахунком збірна Іспанії програла Португалії.

Іспанія - Україна: перед матчем

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися в плей-офф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).

На стадії чвертьфіналу українці сенсаційно здолали Казахстан (5:3).

Іспанія посіла перше місце в групі D, обігравши Грузію (8:0) і Боснію і Герцеговину (5:1), а також зігравши внічию з Азербайджаном (2:2).

В 1/4 фіналу іспанці не зазнали проблем у грі проти Словаччини, здобувши перемогу з розгромним рахунком 5:1.

Євро-2022 з футзалу: головне