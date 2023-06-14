Збірна Італії спробує взяти реванш у Іспанії за фіаско в минулому сезоні Ліги націй.

У четвер, 15 червня, відбудеться поєдинок півфіналу Ліги націй УЄФА сезону-2022/2023, в якому збірна Іспанії зіграє проти національної команди Італії.

Гра пройде на стадіоні "Де Гролс Весте" в нідерландському місті Енсхеде.

Збірна Іспанії потрапила у фінал чотирьох Ліги націй, посівши перше місце в групі 2, де їх суперниками були збірні Португалії, Швейцарії та Чехії.

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Збірна Італії вийшла у фінальну частину турніру вигравши групу 3. Суперниками підопічних Роберто Манчіні були національні команди Угорщини, Німеччини та Англії.

Збірні Іспанії та Італії раніше 14 разів грали між собою в офіційних турнірах. Перевага в особистих протистояннях на боці Італії: чотири перемоги при семи нічиїх і трьох поразках.

Остання особиста зустріч цих команд відбулася в 2021 році, в рамках 1/2 фіналу минулого розіграшу Ліги націй. Перемогу в тій дуелі здобула "фурія роха" з рахунком 2:1.

Іспанія - Італія: прогноз

На думку аналітиків, збірна Іспанії є фаворитом у цьому протистоянні. Перемога "фурії рохи" оцінюється коефіцієнтом 2,28. Ставки на тріумф Італії приймаються з коефіцієнтом 3,45. Нічия - 3,20.

Букмекери не очікують великої кількості голів у цьому протистоянні. На тотал менше 2,5 голів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,64. На тотал більше 2,5 голів - 2,35.

На гол Іспанії в цьому матчі зробити ставку можна з коефіцієнтом 1,33, гол Італії - 1,51.

Найбільш вірогідним результатом матчу, на думку аналітиків, є перемога збірної Іспанії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат - 6,40.

Іспанія - Італія: трансляція

Поєдинок 1/2 фіналу Ліги націй між збірними Іспанії та Італії в Україні покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція матчу буде доступна на платформі Volia TV.

Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, фінал Ліги націй УЄФА відбудеться в неділю, 18 червня, на стадіоні "Де Кейп" в Роттердамі.

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