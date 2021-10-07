Перервалася безпрограшна серія збірної Італії, яка налічувала 37 матчів.

У Мілані пройшов перший півфінал Ліги націй 2020-2021. У матчі зустрічалися збірні Італії та Іспанії.

Першим фіналістом турніру стали іспанці.

Іспанія вийшла вперед на 17-й хвилині - Ферран Торрес підставив ногу під передачу Мікеля Оярсабаля.

Італія могла відігратися, але після удару Федеріко Бернардескі та сейву голкіпера м'яч влучив у штангу. А незабаром господарі залишилися в меншості - Леонардо Бонуччі влучив ліктем по обличчю Серхіо Бускетсу, за що отримав другий "гірчичник".

Перед перервою у воротах італійської збірної побував другий гол - і знову Торрес забив з пасу Оярсабаля.

У другому таймі Італія, граючи в меншості, змогла відквитати тільки один м'яч - Федеріко К'єза і Лоренцо Пеллегріні вийшли удвох на голкіпера, і півзахисник "Роми" забив з пасу гравця "Ювентуса".

Таким чином, перервалася рекордна серія збірної Італії, яка не програвала 37 матчів поспіль.

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Італія - Іспанія - 1:2

Голи: Пеллегріні, 83 - Ф. Торрес, 17, 45+2

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, Бастоні, Емерсон, Барелла (Калабрія, 72), Жоржиньо, Верратті (Локателлі, 58), К'єза, Бернардескі (К'єлліні, 46), Інсіньє (Кін, 58)

Іспанія: Симон, Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо, Коке (Меріно, 75), Бускетс, Гаві (Роберто, 84), Сарабія (Хіль, 75), Ф. Торрес (Піно, 49), Оярсабаль

Попередження: Бонуччі, Локателлі - Аспілікуета, Салабрія, Піно, Оярсабаль

Вилучення: Бонуччі, 41

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Ліга націй: що потрібно знати

У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.

У другому півфіналі 7 жовтня зустрінуться збірні Бельгії та Франції.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.

Автор: Антон Дудар