У Мілані пройшов перший півфінал Ліги націй 2020-2021. У матчі зустрічалися збірні Італії та Іспанії.
Першим фіналістом турніру стали іспанці.
Іспанія вийшла вперед на 17-й хвилині - Ферран Торрес підставив ногу під передачу Мікеля Оярсабаля.
Італія могла відігратися, але після удару Федеріко Бернардескі та сейву голкіпера м'яч влучив у штангу. А незабаром господарі залишилися в меншості - Леонардо Бонуччі влучив ліктем по обличчю Серхіо Бускетсу, за що отримав другий "гірчичник".
Перед перервою у воротах італійської збірної побував другий гол - і знову Торрес забив з пасу Оярсабаля.
У другому таймі Італія, граючи в меншості, змогла відквитати тільки один м'яч - Федеріко К'єза і Лоренцо Пеллегріні вийшли удвох на голкіпера, і півзахисник "Роми" забив з пасу гравця "Ювентуса".
Таким чином, перервалася рекордна серія збірної Італії, яка не програвала 37 матчів поспіль.
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Італія - Іспанія - 1:2
Голи: Пеллегріні, 83 - Ф. Торрес, 17, 45+2
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, Бастоні, Емерсон, Барелла (Калабрія, 72), Жоржиньо, Верратті (Локателлі, 58), К'єза, Бернардескі (К'єлліні, 46), Інсіньє (Кін, 58)
Іспанія: Симон, Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо, Коке (Меріно, 75), Бускетс, Гаві (Роберто, 84), Сарабія (Хіль, 75), Ф. Торрес (Піно, 49), Оярсабаль
Попередження: Бонуччі, Локателлі - Аспілікуета, Салабрія, Піно, Оярсабаль
Вилучення: Бонуччі, 41
Відеоогляд матчу
1-й тайм
2-й тайм
Ліга націй: що потрібно знати
- У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.
- У другому півфіналі 7 жовтня зустрінуться збірні Бельгії та Франції.
- Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.