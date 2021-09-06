Чинні чемпіони Європи продовжили свою безпрограшну серію.

Збірна Італії розписала безгольову нічию зі Швейцарією в матчі кваліфікації ЧС-2022. Таким чином, чинні чемпіони Європи продовжили безпрограшну серію до 36 поєдинків - італійці оновили національний і світовий рекорд.

Попередній італійський рекорд був встановлений у 30-х роках минулого століття, коли "Скуадра Адзурра" не програвала 30 матчів поспіль. Світовий рекорд встановила Бразилія, яка не програвала протягом 35 поєдинків з 1993 по 1996 рік. Також Іспанія не поступалася в 35 іграх упродовж трьох років (з 2007 по 2009).

Останнім, хто зміг завдати поразки Італії, став міцний португальський колектив. У вересні 2018 року Португалія в рамках Ліги націй з рахунком 1:0 перемогла "Скуадру Адзурру". Підопічні Роберто Манчіні почали свою грандіозну безпрограшну серію товариським матчем проти України в жовтні 2018 року (1:1).

Манчіні прийняв у свої руки збірну Італії в травні 2018 року. Влітку він виграв з командою чемпіонат Європи.

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Автор: Артем Будрін