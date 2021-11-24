Едін Джеко оформив дубль / фото REUTERS
Донецький "Шахтар" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грає з міланським "Інтером". Матч проходить на стадіоні "Сан-Сіро".
УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.
Рахунок у матчі був відкритий на 61-й хвилині - Едін Джеко виявився першим на підборі і сильним ударом метрів з п'ятнадцяти направив м'яч під штангу.
На 67-й хвилині Джеко оформив дубль. Цього разу він головою замкнув подачу Івана Перішича з лівого флангу.
Відео першого гола Джеко
Відео другого гола Джеко
Інтер - Шахтар: що потрібно знати
- Перед стартовим свистком у "Інтера" - 7 очок, у "Шахтаря" - 1 очко.
- "Гірникам" для продовження боротьби в єврокубках навесні потрібна тільки перемога.
- Зустріч українського та італійського клубів у першому колі завершилася внічию - 0:0.