"Гірники" проводять надважливий матч ЛЧ в Мілані.

Донецький "Шахтар" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грає з міланським "Інтером". Матч проходить на стадіоні "Сан-Сіро".

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.

Рахунок у матчі був відкритий на 61-й хвилині - Едін Джеко виявився першим на підборі і сильним ударом метрів з п'ятнадцяти направив м'яч під штангу.

На 67-й хвилині Джеко оформив дубль. Цього разу він головою замкнув подачу Івана Перішича з лівого флангу.

Відео першого гола Джеко

Відео другого гола Джеко

Інтер - Шахтар: що потрібно знати

Перед стартовим свистком у "Інтера" - 7 очок, у "Шахтаря" - 1 очко.

"Гірникам" для продовження боротьби в єврокубках навесні потрібна тільки перемога.

Зустріч українського та італійського клубів у першому колі завершилася внічию - 0:0.

Автор: Антон Дудар