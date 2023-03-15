Міланський клуб пройшов "Порту" завдяки результату першої гри.

У вівторок, 14 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому міланський "Інтер" протистояв "Порту".

Зустріч проходила на стадіоні "Драгау" і закінчилася з рахунком 0:0.

Незважаючи на відсутність голів, гра вийшла дуже напруженою і видовищною. Господарі намагалися прорвати оборону суперника, а імениті гості не дозволяли це зробити протягом усього матчу.

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"Дракони" домінували на полі, створювали моменти, проте на стадії завершення їм постійно не щастило. У свою чергу "інтер" в атаці майже нічого не створив, проте йому це було і не потрібно.

На сьомій доданій до другого тайму хвилині захисник "Порту" Пепе отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

"Порту" - "Інтер" - 0:0

"Порту": Діогу Кошта, Маркано, Фабіу Кардозу, Санусі (Венделл, 85), Урібе (Лоудер, 85), Груйіч, Еуштакіу (Андре Франку, 71), Пепе, Таремі, Галено, Еванілсон (Тоні Мартінес, 71)

"Інтер": Онана, Думфріс, Дарміан (Шкріньяр, 80), Ачербі, Бастоні (де Врей, 74), Дімарко (Д'Амброзіо, 70), Мхітарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартінес

Попередження: Дарміан (33), Джеко (69), Пепе (79), Ачербі (90), Консейсау (90)

Видалення: Пепе (90)

Огляд матчу:

Перший матч команд завершився перемогою "Інтера" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Ромелу Лукаку на 86-й хвилині.

Таким чином, "Інтер" за суму двох матчів вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пробився ще один клуб з Італії - "Мілан". "Россонері" за сумою двох матчів обіграли "Тоттенхем".

Варто відзначити, що це перший випадок за останні 17 років, коли і "Мілан", і "Інтер" одночасно пробилися в 1/4 фіналу.

Останній раз таке сталося в сезоні-2005/06, коли "Мілан" в статусі чинного переможця турніру зумів дійти до півфіналу, де поступився майбутньому володарю кубка "Барселоні" (0:1, 0:0). "Інтер" у свою чергу зупинився на стадії чвертьфіналу, де лише за рахунок гостьових голів "Вільярреал" пройшов далі (1:2, 1:0).

Примітно, що найкращим бомбардиром того розіграшу Ліги чемпіонів став легендарний український напдающий "Мілана" Андрій Шевченко, який забив 9 голів.

Додамо, що жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні в п'ятницю, 17 березня.

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