У клубі намагаються створити умови для дружби українського гравця з російським воротарем.

Український центральний захисник Ілля Забарний має вийти в стартовому складі Парі Сен-Жермен у неділю ввечері проти ФК "Нант" у Лізі 1. Про це пише Tribuna.com.

Наголошується, що Забарний, який прибув до клубу цього тижня, не був вчасно зареєстрований на матч за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", але все готове до його дебюту в Лізі 1.

Видання "Le Parisien" також повідомляє, що Забарний вперше зіграє у французькій лізі на стадіоні "Ла Божуар". Очікується, що головний тренер Луїс Енріке виставить кілька ротаційних гравців, а більшість звичайних стартових гравців, включаючи Ашрафа Хакімі та Нуну Мендеша, ймовірно, розпочнуть на лаві запасних.

Відео дня

Додамо, що в свої перші дні в паризькому клубі Ілля Забарний мав вибудувати стосунки з російським воротарем ПСЖ Матвієм Сафоновим. Ще до трансферу українець ставив вимогу продати Сафонова в інший клуб, але наразі голкіпер грає за команду парижан. За даними сайту ukrfootball, дирекція клубу повідомила, що організувала для них закриту зустріч. Окрім того, разом вони літали у складі команди на матч Суперкубку УЄФА.

Чим закінчилися спроби подружити українця та росіянина наразі невідомо. Однак, Забарний ще досі не підписався на соцмережі Сафонова, хоча вже стежить за усіма іншими одноклубниками.

Більше новин про Забарного

Як писав УНІАН, футболіст із захватом коментував свій трансфер до ПСЖ, який коштував 63 мільйони євро. Говорив, що давно закохався у стиль гри парижан, а клуб назвав найкращим в світі. Захисник підписав контракт до 2030 року і виступатиме під шостим номером.

Вас також можуть зацікавити новини: