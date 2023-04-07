Боротьбу за трофей ведуть вісім клубів.

У вівторок, 11 квітня, стартують матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні проведення чвертьфінальних ігор, суперкомп'ютер FiveThirtyEight оцінив шанси всіх команд на перемогу в турнірі.

Головним фаворитом цього сезону Ліги чемпіонів є англійський "Манчестер Сіті". Згідно з прогнозом, ймовірність того, що англійський клуб переможе в поточному розіграші турніру, становить 32%.

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У трійку основних претендентів на перемогу в ЛЧ сезону-2022/2023 увійшли також "Баварія" (18%) і "Реал Мадрид" з "Наполі" - по 14%.

Примітно, що явними аутсайдерами турніру машина вважає "Челсі" українця Михайла Мудрика і "Мілан" - по 4%.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу були сформовані наступні пари:

"Реал" Мадрид (Іспанія) - "Челсі" (Англія)

"Інтер" Мілан (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 11 і 12 квітня, матчі-відповіді - 18 і 19 квітня. Фінал турніру відбудеться 10 червня в Стамбулі.

У торішньому фіналі Ліги чемпіонів між собою зустрічалися "Ліверпуль" і "Реал". Поєдинок проходив у Парижі на "Стад де Франс" і закінчився перемогою мадридського клубу.

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