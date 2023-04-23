Вже не розглядається кандидатура Луїса Енріке, який раніше працював зі збірною Іспанії.

Футболісти "Челсі" позитивно ставлять до варіанту з призначенням Маурісіо Почеттіно головним тренером команди.

Як повідомляє The Telegraph, футболісти схвально відреагували на новини про можливе призначення аргентинця. Вони позитивно ставляться до такої можливості і чекають можливості попрацювати з ним. Раніше повідомлялось, що саме він є головним претендентом на роботу з "Челсі", і переговори з клубом проходять успішно.

Останнім клубом 51-річного спеціаліста був ПСЖ, який він залишив у 2022 році. Також він тренував "Тоттенгем", "Саутемптон" та "Еспаньйол". Наразі в. о. головного тренера є Френк Лемпард. Він замінив звільненого Грема Поттера.

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До цього повідомлялось, що очолити "Челсі" відмовився колишній тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн. Також вже не розглядається кандидатура Луїса Енріке, який раніше працював зі збірною Іспанії.

Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра

Під керівництвом аргентинського тренера ПСЖ провів 84 матчі, з ним парижани стали володарями Кубка і Суперкубка Франції з футболу, а також завоювали історичний 10-й титул чемпіона Ліги 1.

Аргентинець також тренував "Еспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) і "Тоттенхем" (2014-2019).

"Тоттенхем" під керівництвом Почеттіно займав друге і двічі третє місце в АПЛ, а також вперше в своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2019 році, поступившись там "Ліверпулю".

Він був звільнений з "Тоттенхема" в листопаді 2019 року після низки невдалих результатів.