Наступного тижня планується фінальна зустріч керівництва "Челсі" та Почеттіно.

Новим головним тренером "Челсі" стане Маурісіо Почеттіно.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, аргентинський фахівець та лондонський клуб узгодили всі умови довготривалого контракту. Наступного тижня планується фінальна зустріч керівництва "Челсі" та Почеттіно, де буде підписано відповідну угоду.

До кінця сезону з "Челсі" працюватиме Френк Лемпард. У червні Почеттіно та його помічники очолять лондонський гранд.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що "Челсі" розглядав кандидатури Луїса Енріке та Юліана Нагельсманна.

Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра

Аргентинець раніше тренував "Еспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014), "Тоттенхем" (2014-2019) і ПСЖ (2021-2022).

Почеттіно приводив "Тоттенхем" до срібних та бронзових медалей АПЛ. Також "шпори" разом з ним доходили до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році.

З ПСЖ Маурісіо здобув Кубок Франції, Суперкубок Франції та золоті медалі Ліги 1 сезону 2021/22. Парижани разом з Почеттіно грали у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

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