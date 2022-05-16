Мурад Ламрабатте зробив бездумний вчинок, який коштував йому життя.

Колишній футболіст нідерландського "Вітесса" Мурад Ламрабатте несподівано пішов з життя під час сімейної відпустки.

31-річний футболіст відпочивав разом з дружиною і двома дітьми на іспанській Мальорці. У якийсь момент він вирішив вразити своїх рідних стрибком з 30-метрової скелі в воду. У підсумку цей вчинок став фатальним для нього, повідомляє The Sun.

Стрибок знімала на відео його дружина. Дівчина відразу зрозуміла, що все пішло не так, як планувалося. Вона крикнула "Боже мій!", коли Мурад гримнувся об воду. Чоловік вже не сплив. Його тіло шукали за допомогою катера і вертольота.

За словами лікарів, чоловік втратив свідомість після удару об воду і просто потонув у несвідомому стані.

Колишній клуб Ламбатте "Вітесс" висловив співчуття його родині.

"Клуб отримав сумну звістку про загибель Мурада Ламрабатте, який захищав кольори "Вітесса".

Бажаємо родині і друзям Мурада сил, щоб впоратися з їх великою втратою",- йдеться в заяві клубу.

Мурад Ламрабатте виступав за молодіжну команду "Вітесса" в сезоні 2010/11, з якою став тріумфатором Кубка Нідерландів U-23.

"Вітесс" - один з найстаріших професійних футбольних клубів нідерландської вищої ліги.

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