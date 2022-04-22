Донецький "Шахтар" повідомив про смерть Віктора Звягінцева.

Пішов з життя легендарний у минулому захисник донецького "Шахтаря" Віктор Звягінцев.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

Колишній капітан "Шахтаря" і гравець збірної СРСР помер у віці 71 року в окупованому Донецьку. Про причини смерті легендарного футболіста не повідомляється.

Свої співчуття родині екс-гравця "гірників" висловив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

"Віктор Олександрович став одним із символів великого покоління "гірників" 1970-х років, був видатним футболістом і прекрасною людиною. Він заслужив величезну повагу мільйонів уболівальників і назавжди вписав своє ім'я в історію клубу.

Від імені сім'ї ФК "Шахтар" приношу найщиріші співчуття рідним і близьким Віктора Звягінцева. Вічна пам'ять...", - написав Палкін в Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що на 87-му році життя помер легендарний захисник київського "Динамо" Василь Турянчик.

Віктор Звягінцев: досягнення в кар'єрі