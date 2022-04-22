Пішов з життя легендарний у минулому захисник донецького "Шахтаря" Віктор Звягінцев.
Про це повідомила прес-служба "гірників".
Колишній капітан "Шахтаря" і гравець збірної СРСР помер у віці 71 року в окупованому Донецьку. Про причини смерті легендарного футболіста не повідомляється.
Свої співчуття родині екс-гравця "гірників" висловив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
"Віктор Олександрович став одним із символів великого покоління "гірників" 1970-х років, був видатним футболістом і прекрасною людиною. Він заслужив величезну повагу мільйонів уболівальників і назавжди вписав своє ім'я в історію клубу.
Від імені сім'ї ФК "Шахтар" приношу найщиріші співчуття рідним і близьким Віктора Звягінцева. Вічна пам'ять...", - написав Палкін в Фейсбуці.
Раніше повідомлялося, що на 87-му році життя помер легендарний захисник київського "Динамо" Василь Турянчик.
Віктор Звягінцев: досягнення в кар'єрі
- Звягінцев був вихованцем донецького футболу. У складі "Шахтаря" захисник дебютував у 19 років. Виступав за донецьку команду з 1969 по 1980 рік з перервами на ігри за київські СКА, ЦСКА і "Динамо".
- У 1970 році в перший же сезон у складі "Шахтаря" Звягінцев виграв приз "Найкращому дебютанту".
- Всього за вісім сезонів відіграв за "гірників" 175 матчів, ставав володарем Кубка СРСР (1980) і двічі срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979).
- Захисник тричі входив до списку найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР вигравав бронзові медалі Олімпійських ігор.
- У 1973-75 роках Віктор Звягінцев входив до числа 33-х найкращих футболістів СРСР.
Після закінчення кар'єри футболіста Віктор працював футбольним арбітром, а пізніше керував Федерацією футболу Донецька.