Віктор Звягінцев / фото twitter.com/FCShakhtar

Пішов з життя легендарний у минулому захисник донецького "Шахтаря" Віктор Звягінцев.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

Колишній капітан "Шахтаря" і гравець збірної СРСР помер у віці 71 року в окупованому Донецьку. Про причини смерті легендарного футболіста не повідомляється.

Свої співчуття родині екс-гравця "гірників" висловив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

"Віктор Олександрович став одним із символів великого покоління "гірників" 1970-х років, був видатним футболістом і прекрасною людиною. Він заслужив величезну повагу мільйонів уболівальників і назавжди вписав своє ім'я в історію клубу.

Від імені сім'ї ФК "Шахтар" приношу найщиріші співчуття рідним і близьким Віктора Звягінцева. Вічна пам'ять...", - написав Палкін в Фейсбуці

Раніше повідомлялося, що на 87-му році життя помер легендарний захисник київського "Динамо" Василь Турянчик.

Віктор Звягінцев: досягнення в кар'єрі

  • Звягінцев був вихованцем донецького футболу. У складі "Шахтаря" захисник дебютував у 19 років. Виступав за донецьку команду з 1969 по 1980 рік з перервами на ігри за київські СКА, ЦСКА і "Динамо".
  • У 1970 році в перший же сезон у складі "Шахтаря" Звягінцев виграв приз "Найкращому дебютанту".
  • Всього за вісім сезонів відіграв за "гірників" 175 матчів, ставав володарем Кубка СРСР (1980) і двічі срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979).
  • Захисник тричі входив до списку найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР вигравав бронзові медалі Олімпійських ігор.
  • У 1973-75 роках Віктор Звягінцев входив до числа 33-х найкращих футболістів СРСР.

  • Після закінчення кар'єри футболіста Віктор працював футбольним арбітром, а пізніше керував Федерацією футболу Донецька.