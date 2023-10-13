Перемогу турецькій команді приніс гол Бариша Йилмаза.

У четвер, 12 жовтня, збірна Туреччини сенсаційно обіграла національну команду Хорватії в рамках 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Гра проходила в Осієку на стадіоні "Опус-Арена".

Єдиний гол у цій зустрічі, який і став вирішальним, був забитий на 30-й хвилині. Саліх Озджан з глибини поля виконав закид вперед на Бариша Йилмаза, Домінік Лівакович дуже невдало вибіг зі свого штрафного майданчика, і Бариш легко перекинув його.

Відео дня

Хорватія - Туреччина - 0:1

Гол: Йилмаз, 30

Огляд матчу:

Збірна Туреччини зіграла шість матчів в рамках відбіркового турніру Євро-2024 з футболу і вийшла на перше місце в групі D. В активі команди 13 набраних очок. Збірна Хорватії за п'ять матчів набрала 10 очок і посідає друге місце. Далі в таблиці йдуть Вірменія та Уельс - по 7 очок. На останній сходинці - Латвія (3 очки).

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 з футболу збірна Туреччини зіграє проти Латвії, а національна команда Хорватії зустрінеться з Уельсом.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 обіграла Англію в серії післяматчевих пенальті.

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