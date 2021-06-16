Хороший жереб: Ворскла дізналася свого першого суперника в Лізі конференцій

Полтавська команда зіграє або з вірменським клубом, або з фінляндським.

Стали відомі результати жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції, де Україну представлятимуть ковалівський "Колос" та полтавська "Ворскла". Процедура жеребу пройшла у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньйон. "Ворскла" першою від України дізналася свого опонента. Полтавці були сіяними й потенційно їм могли дістатися такі суперники: переможець пар "Ноа" (Вірменія) - КуПС (Фінляндія), "Жиліна" (Словаччина) - "Діла" (Грузія), "Сумгаїт" (Азербайджан), а також "Шахтар" (Казахстан), "Арда Кирджалі" (Болгарія). Отож, жеребкування звело "Ворсклу" з переможцем пари "Ноа" - КуПС. Перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 22 липня, повторні - 29 липня. У новому сезоні відбудеться перший розіграш Ліги конференцій. Українські клуби в єврокубках 2021/2022: цифри й факти "Динамо" вперше з 2016 року напряму пробилося в груповий етап ЛЧ, а "Шахтар" вперше за п'ять років буде проходити кваліфікацію.

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