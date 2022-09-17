На рахунку Ерлінга вже 14 голів та 1 асист у 11 матчах за "Манчестер Сіті".

У рамках 8-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" на виїзді розгромив "Вулвергемптон" з рахунком 3:0.

За "містян" забивали Джек Гріліш, Ерлінг Холанд і Філ Фоден.

Таким чином, 22-річний норвезький нападник Холанд став першим футболістом в історії чемпіонату Англії, який відзначився забитим м'ячем у чотирьох дебютних виїзних поєдинках поспіль.

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Тепер на рахунку Ерлінга 14 голів та 1 асист у 11 матчах за "Ман Сіті".

Нагадаємо, що на початку вересня Холанд повторив рекорд 30-річної давнини. А 14 вересня норвезький суперталант забив дивовижний гол в Лізі чемпіонів у ворота колишньої команди.

Влітку цього року Холанд перейшов до манчестерського клубу за 70 млн євро.

Наступний матч "Ман Сіті" - це дербі проти "Ман Юнайтед", яке пройде 2 жовтня о 16:00 за київським часом. Гра буде в рамках АПЛ.

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