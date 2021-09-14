Наставник "Динамо" поділився очікуваннями від гри з португальським клубом.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу напередодні поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" поспілкувався з журналістами.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Бенфіка.

"Там не тільки Яремчук в атаці. Є і Рамос, і Нуньєс, і Сеферович. Я не знаю, хто буде з них грати. І це не так важливо. Не знаю, чи поставить він Романа грати проти колишньої команди. В цілому, у "Бенфіки" хороший період, вони лідирують в чемпіонаті Португалії. У них класний тренер, який понад 20 років працює на високому рівні. Я проти нього, здається, не грав, але добре знаю його стиль. Ми спілкувалися з Жорже Жезушом на зустрічах в УЄФА. Нас чекає складний матч проти складного суперника", - сказав Луческу.

"Сподіваємося на допомогу вболівальників, чекаємо їх на стадіоні. Майже всі гравці "Бенфіки" мають великий міжнародний досвід. Тут і Вертонген, і Отаменді, і Жоау Маріо, і Сеферович. Але наші молоді гравці сповнені ентузіазму і хочуть себе показати. Якщо минулий сезон був першим після паузи в Лізі чемпіонів, то зараз ми хочемо більшого. Ми хочемо зробити крок вперед. Думаю, буде цікаво, але потрібна допомога уболівальників", - додав румун.

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"З приводу Буяльського я не прийняв рішення. Він тільки вчора провів тренування в загальній групі. Ще не прийняв рішення. Знаючи Віталія і його характер, то якщо він і буде грати, то віддасть себе на 100%".

"Критика Караваєва від тренера збірної України? Професійні гравці повинні проходити через складні моменти. Кожен 3 або 4 день у них гра, вони повинні бути психологічно стійкими. Той, хто залишається в минулому і думає про минуле, той не має шансів. Так що у Караваєва немає ніяких проблем", - завершив думку Луческу.

Динамо - Бенфіка: перед матчем

Гра відбудеться в Києві 14 вересня о 22:00.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Бенфіка" подолала два раунди кваліфікації. Португальці пройшли "Спартак" (2:0 і 2:0), а також ПСВ (2:1, 0:0).

Динамівці перед грою залишилися без свого форварда, який захворів на коронавірус.

"Динамо" і "Бенфіка" зустрічалися раніше 4 рази: тричі перемагали лісабонці, а одного разу кияни. Останній раз команди грали між собою в Лізі чемпіонів в сезоні 2016/17. Тоді "Бенфіка" вдома виграла з рахунком 1:0, а в Києві перемогла ще переконливіше - 2:0.

Екс-нападник "Динамо" Роман Яремчук зараз захищає кольори "Бенфіки". В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем.

Вже відомо, який арбітр розсудить дуель двох команд.

Автор: Артем Будрін