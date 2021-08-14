"Манчестер Юнайтед" вдома розгромив "Лідс" в першому турі нового сезону чемпіонату Англії.

Продовжується перший тур Англійської Прем'єр-Ліги сезону 2021/2022. В матчі-відкритті напередодні "Арсенал" сенсаційно поступився "Брентфорду". А в другому поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" на своєму стадіоні "Олд Траффорд" розбив вщент "Лідс Юнайтед".

Норовливий лідер манкуніанців Поль Погба відзначився чотирма гольовими передачами. Француз асистував Мейсону Грінвуду, Фреду та двічі Бруну Фернандешу. 28-річний Погба влітку міг покинути англійську команду за чутками ЗМІ, але залишився й зіграв багатообіцяючий грандіозний поєдинок.

Хет-трик оформив вищезгаданий Фернандеш, котрий є ключовим виконавцем у стані "Ман Юнайтед". Відзначимо, що дебютував за "червоних дияволів" Джейдон Санчо, якого в це міжсезоння придбали за 85 мільйонів євро. Санчо вийшов на заключну п'ятнадцятихвилинку, замінивши Джеймса Даніеля.

"Манчестер Юнайтед" - "Лідс" - 5:1

Голи: Фернандеш, 30, 54, 60, Грінвуд, 52, Фред, 68 - Ейлінг, 48

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магвайр, Шоу, Мактоміней (Матіч, 69), Фред, Джеймс (Санчо, 75), Фернандеш, Погба (Марсьяль, 75), Грінвуд

"Лідс": Мельє, Ейлінг, Стрейк, Купер, Даллас, Кох, Рафінья, Родріго (Фірпо, 46), Кліх, Гаррісон (Кошта, 69), Бамфорд (Робертс, 77)

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Англійська Прем'єр-ліга: сезон 2021-2022

Титул чемпіона захищає "Манчестер Сіті". Підопічні Хосепа Гвардіоли мають нагоду виграти АПЛ вчетверте за п'ять років.

В елітний дивізіон промоушен здобули "Норвіч", "Уотфорд" та "Брентфорд". А вилетіли до Чемпіоншипу за підсумками минулого сезону "Шеффілд", "Фулхем" й "Вест Бромвіч".

Автор: Артем Будрін