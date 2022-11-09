"Дніпро-1" продовжує утримувати лідерство в чемпіонаті України.

У середу, 9 листопада, були зіграні три матчі в рамках 12-го туру чемпіонату України з футболу.

У першому матчі ігрового дня "Колос" на своєму полі приймав "Дніпро-1". Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 1:3.

Перемогу команді Олександра Кучера в цьому протистоянні приніс Артем Довбик, який забив всі три голи дніпрян. Два голи форвард забив у першій половині гри: на 5-й хвилині з пенальті і на 36-й хвилині після передачі Піхальонка. Ще один м'яч Довбик забив у другій половині гри на 77-й хвилині.

Єдиний гол "Колоса" в цій зустрічі забив Вадим Мілько, який реалізував пенальті на 31-й хвилині зустрічі.

"Колос" - "Дніпро-1" - 1:3

Голи: Мілько, 31 пен - Довбик, 5 пен, 36, 81

"Колос": Волинець, Гончаренко, Смирний (Попов 67), Мілько, Чорноморець, Безбородько (Ісаєнко 82), Золотов, Чоботенко, Мякушко (Ільїн 83), Болбат, Задоя (Оріховський 55)

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк (Кононов 90+1), Сарапий, Бузанелло, Довбик, Гуцуляк (Танчик 46), Бабенко, Рубчинський, Назаренко, Піхальонок (Логінов 83), Гомес

Попередження: Мілько 34, Чорноморець 53, Болбат 65 - Бабенко 24

Огляд матчу:

В іншому матчі ігрового дня криворізький "Кривбас" зустрічався з полтавською "Ворсклою".

Матч вийшов дуже грубим, суддя показав гравцям три червоних картки. На 29-й хвилині першого тайму був вилучений гравець "Кривбасу" Андрій Понєдєльнік. На 39-й хвилині достроково пішов відпочивати албанський легіонер "Ворскли" Таулант Сефері. На 54-й хвилині зустрічі полтавці залишилися удев'ятьох - пряму червону картку отримав Марлісон.

Єдиний гол у матчі забив Ріфет Капіч, який реалізував пенальті на 50-й хвилині гри.

"Кривбас" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Капіч, 50 пенальті

"Кривбас": Сарнавський, Понєдєльнік, Ловрич, Вернидуб (Стецьків, 26), Дибанго, Капіч, Хомченовський, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарків, 71)

"Ворскла": Різник, Зайков, Пердута, Скляр (А. Кравчук, 85), Олійник (Степанюк, 58), Яворський (Феліпе, 58), Сефері, Кравець, Бацула (Толі, 77), Марлісон, Юрченко (Челядін, 77)

Попередження: Ловрич, 52, Стецьків, 54, Устименко, 90+1 - Сефері, 18, Кравець, 32, Бацула, 48, Яворський, 49, Феліпе, 90+1

Вилучення: Понєдєльнік, 29 - Сефері, 38, Марлісон, 53

Огляд матчу:

У заключному матчі ігрового дня донецький "Шахтар" на виїзді обіграв "Верес" з рахунком 2:0.

"Гірники" відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі, пенальті реалізував Михайло Мудрик. Другий гол гості забили на 65-й хвилині - після передачі Тараса Степаненка забив Дмитро Криськів.

"Верес" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Мудрик, 30 (з пен), Криськів, 65

"Верес": Когут, Є. Пасіч, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Клець (Курко, 78), В. Шарай (М. Сергійчук, 70), С. Шарай (Лебеденко, 70), Дахновський, Гайдучик

"Шахтар": Пятов, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козик, 88), Степаненко (Назарина, 63), Мудрик (Очеретько, 88), Судаков (Петряк, 63), Бондаренко, Криськів, Траоре (Сікан, 73)

Огляд матчу:

Додамо, що стартував 12-й тур УПЛ 8 листопада. У цей ігровий день "Інгулець" сенсаційно обіграв "Зорю", а "Металіст" зіграв внічию з "Металістом-1925" у харківському дербі.

Після 12-ти зіграних турів "Дніпро-1" лідирує в турнірній таблиці УПЛ з 31 балом в активі. На другій сходинці йде "Шахтар" - 26 очок.

"Верес" з 17 балами займає 5-у позицію, "Колос" йде на 7-му місці з 15 очками.

На 9-му місці з 14 очками розташовується полтавська "Ворскла". "Кривбас" - 13-й з 9 балами.

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