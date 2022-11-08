У вівторок, 8 листопада, були зіграні два перших матчі в рамках 12-го туру чемпіонату України з футболу.
Луганська "Зоря" в цьому турі сенсаційно програла одному з головних аутсайдерів турніру - "Інгульцю". Гра проходила в Києві на стадіоні ім. Баннікова і завершилася з рахунком 1:0 на користь номінальних господарів поля.
Єдиний гол у цьому поєдинку забив Максим Марусич. Футболіст "Інгульця" відзначився на 44-й хвилині поєдинку.
Найкращий шанс "Зорі" зрівняти рахунок у поєдинку був у Назарія Русина на 51-й хвилині гри, проте форвард луганського клубу не зміг реалізувати пенальті.
"Інгулець" - "Зоря" - 1:0
Гол: Марусич, 44
"Інгулець": Паламарчук, Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковальов (Кучеренко, 64), Нагієв, Клименко, Саків, Запорожець, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспєлов, 64), Марусич (Сидоренко, 76)
"Зоря": Мацапура, Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурніцин, 46), Імереков, Данченко, Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко, Мішнєв, Булеца, Кірюханцев, Русин (Луньов, 75)
Попередження: Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 - Батагов, 9, Імереков, 37
Огляд матчу:
У другому матчі ігрового дня в харківському дербі зійшлися "Металіст" і "Металіст-1925". Поєдинок цих команд завершився без забитих голів.
Незважаючи на відсутність голів, команди видали цікаве протистояння.
Обидва колективи догравали поєдинок у меншості. Спершу червону побачив Шершень з "Металіста-1925", а потім Ралюченко з "Металіста".
"Металіст" - "Металіст-1925" - 0:0
"Металіст": Костик, Романюк, Федоров, Мізюк, Каплієнко (Ралюченко, 64), Демченко (Книш, 65), Панасенко (Піко, 80), Танковський, Підлепенець, Прядун, Картушов
"Металіст-1925": Мозіль, Жичиков (Ю. Нащадків, 73), Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капінус, 55), Ременюк, Зубков (Бичек, 66)
Попередження: Каплієнко, Танковський - Безуглий
Огляд матчу:
В активі "Металіста" за 11 зіграних матчів 15 набраних очок. Команда займає 8-у позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст-1925" з 11 балами йде на 11-й сходинці.
Перемога над "Зорею" дозволила "Інгульцю" піднятися з 15-го рядка на 13-у. в активі команди 7 набраних очок. "Зоря" з 22 балами йде на третій позиції.
У наступному турі УПЛ "Зоря" зіграє проти донецького "Шахтаря", а "Інгулець" зіграє з "Металістом-1925". "Металіст" в рамках 13-го туру УПЛ поміряється силами з "Кривбасом".