Луганська "Зоря" програла аутсайдеру УПЛ і ризикує втратити третє місце в турнірній таблиці.

У вівторок, 8 листопада, були зіграні два перших матчі в рамках 12-го туру чемпіонату України з футболу.

Луганська "Зоря" в цьому турі сенсаційно програла одному з головних аутсайдерів турніру - "Інгульцю". Гра проходила в Києві на стадіоні ім. Баннікова і завершилася з рахунком 1:0 на користь номінальних господарів поля.

Єдиний гол у цьому поєдинку забив Максим Марусич. Футболіст "Інгульця" відзначився на 44-й хвилині поєдинку.

Найкращий шанс "Зорі" зрівняти рахунок у поєдинку був у Назарія Русина на 51-й хвилині гри, проте форвард луганського клубу не зміг реалізувати пенальті.

"Інгулець" - "Зоря" - 1:0

Гол: Марусич, 44

"Інгулець": Паламарчук, Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковальов (Кучеренко, 64), Нагієв, Клименко, Саків, Запорожець, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспєлов, 64), Марусич (Сидоренко, 76)

"Зоря": Мацапура, Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурніцин, 46), Імереков, Данченко, Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко, Мішнєв, Булеца, Кірюханцев, Русин (Луньов, 75)

Попередження: Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 - Батагов, 9, Імереков, 37

Огляд матчу:

У другому матчі ігрового дня в харківському дербі зійшлися "Металіст" і "Металіст-1925". Поєдинок цих команд завершився без забитих голів.

Незважаючи на відсутність голів, команди видали цікаве протистояння.

Обидва колективи догравали поєдинок у меншості. Спершу червону побачив Шершень з "Металіста-1925", а потім Ралюченко з "Металіста".

"Металіст" - "Металіст-1925" - 0:0

"Металіст": Костик, Романюк, Федоров, Мізюк, Каплієнко (Ралюченко, 64), Демченко (Книш, 65), Панасенко (Піко, 80), Танковський, Підлепенець, Прядун, Картушов

"Металіст-1925": Мозіль, Жичиков (Ю. Нащадків, 73), Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капінус, 55), Ременюк, Зубков (Бичек, 66)

Попередження: Каплієнко, Танковський - Безуглий

Огляд матчу:

В активі "Металіста" за 11 зіграних матчів 15 набраних очок. Команда займає 8-у позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст-1925" з 11 балами йде на 11-й сходинці.

Перемога над "Зорею" дозволила "Інгульцю" піднятися з 15-го рядка на 13-у. в активі команди 7 набраних очок. "Зоря" з 22 балами йде на третій позиції.

У наступному турі УПЛ "Зоря" зіграє проти донецького "Шахтаря", а "Інгулець" зіграє з "Металістом-1925". "Металіст" в рамках 13-го туру УПЛ поміряється силами з "Кривбасом".

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