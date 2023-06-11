"Городяни" у фіналі Ліги чемпіонів перемогли міланський "Інтер".

У суботу, 10 червня, "Манчестер Сіті" переміг у фіналі Ліги чемпіонів міланський "Інтер".

Головний тренер "городян" Пеп Гвардіола прокоментував результат матчу і розповів про плани команди на наступний сезон.

"Ні, не будемо говорити про це зараз, мені потрібна перерва. Наш бос сказав: "О, наступний фінал Ліги чемпіонів у Лондоні". Я вам не скажу, що відповів йому на це.

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Настав час святкувати. Так, є команди, які виграють Лігу чемпіонів і пропадають. Ми повинні уникнути цього. Знаючи мене, цього не станеться, але завоювання цього трофею принесло велике полегшення. Зараз нас вже не питають про це.

Цього разу весь світ говорив про те, що якщо ми не виграємо Лігу чемпіонів, то сезон не буде повноцінним. Я згоден з цим. Можуть сказати, що я повинен вигравати требли щороку. Пеп хороший тренер, але все ж не настільки", - наводить слова Гвардіоли Guardian.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" став переможцем Ліги чемпіонів вперше у своїй історії. Крім того, "городяни" в цьому сезоні виграли історичний золотий требл (перемога в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів).

У фіналі Ліги чемпіонів-2023 "Сіті" обіграв міланський "Інтер" з рахунком 1:0. Гол забив іспанський хавбек "городян" Родрі.

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