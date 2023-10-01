"Манчестер Сіті" дозволив лондонському "Арсеналу" до мінімуму скоротити розрив у турнірній таблиці.

В рамках сьомого туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" сенсаційно програв "Вулверхемптону".

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував результат цього поєдинку. Іспанський фахівець зазначив, що його команда повинна працювати сильніше в кожному матчі.

"Є десять гравців, які добре переходять з однієї фази в іншу. Ми були добре налаштовані, але не захищалися належним чином у цих ситуаціях. Вони перемогли нас в дуелях один в один - це не є добре. Треба в таких ситуаціях грати належним чином.

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Ми повинні показувати більше на полі. Навіть коли перемагаємо - треба працювати більше", - сказав Гвардіола на прес-конференції.

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги. Осічкою "городян" скористався "Арсенал", який розгромив "Борнмут" (4:0) і скоротив відставання від "Сіті" в турнірній таблиці АПЛ до одного бала. Після семи турів у команди Пепа Гвардіоли 18 набраних очок, у "Арсенала" - 17 балів.

Свій наступний матч "Манчестер Сіті" зіграє вже 4 жовтня. В рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів "городяни" зіграють в гостях проти "РБ Лейпциг". Потім в рамках 8-го туру АПЛ команда Пепа Гвардіоли зіграє проти лондонського "Арсенала". Гра відбудеться 8 жовтня.

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